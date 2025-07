Das Reichshofstadion erhält einen neuen Namen

Augsburg kommt

Sportlich wartet am Samstag (16) das Eröffnungs-Highlight gegen den deutschen Bundesliga-Klub FC Augsburg. Bis dahin sollen auch die letzten Arbeiten am Stadion abgeschlossen sein. „Es ist unbeschreiblich, was wir in letzter Zeit geleistet haben“, so Vorstandssprecher Bernd Bösch. Nun wartet jeder schon sehnsüchtig auf den Anpfiff.