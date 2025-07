Emanuel Zangerle eroberte das Bergtrikot!

Das Team Vorarlberg war auch am zweiten Tag der 74. Tour of Austria von Beginn an eines der bestimmenden Teams, die Ländle-Équipe stellte erneut zwei Fahrer in der sechs Mann starken Spitzengruppe des Tages. Der Vorarlberger Daniel Geismayr und der Italiener Alexander Konychev drückten mächtig aufs Tempo, gaben dem Rennen ordentlich Dynamik. Das mit einem Schnitt von über 46 Kilometern pro Stunde!