Perfekt: Rapid schnappt sich ÖFB-Zukunftshoffnung

Rapids Weg mit jungen Talenten

„Mit dem Transfer von Benjamin Böckle unterstreichen wir einmal mehr unseren Weg, den wir mit jungen talentierten Spielern gehen wollen. Er hat eine richtig starke Saison samt Aufstieg in die 2. Deutsche Bundesliga hinter sich, wo er als unumstrittener Leistungsträger einen großen Anteil am Erfolg hatte“, freut sich Rapids Sportchef Markus Katzer. „Benjamin hat rund 30 Nachwuchsländerspiele absolviert, im Juni bei Werner Gregoritsch in der U21-Nationalmannschaft debütiert und wird uns mit seiner physischen Spielweise weitere Optionen in der Defensive, aber auch im Spiel nach vorne verleihen.“