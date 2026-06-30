Grazer Basketballer finden einen neuen Klubnamen

„Wir tragen alles mit uns, was dieser Verein über Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber wir wollen auch ehrlich sein: Vieles wird sich verändern. Dieser neue Name ist kein Marketingtrick, sondern ein echtes Bekenntnis zu einem Neustart - für den Verein, für unsere Fans und für den Basketball in dieser Stadt“, wird Kerstin Höger, neue sportliche Leiterin, in einer Aussendung zitiert.