Grazer Basketballer finden einen neuen Klubnamen

Der UBSC Graz hat eine lange Tradition in der heimischen Basketball-Szene. Jetzt zieht die neue Teamleitung aber einen Schlussstrich: Mit neuen Farben und einem neuen Logo soll wieder durchgestartet werden.
Gelb und Blau sind im Grazer Basketball künftig ebenso Geschichte wie der Name UBSC. Nach 70 Jahren stellt sich der Verein neu auf und tritt künftig als Eagles Graz an. Entsprechend zeigt sich auch ein Adler unter dem Uhrturm im neuen Logo. Die künftigen Farben des Vereins werden Schwarz, Gold und Weiß sein.
Vieles wird sich verändern. Dieser neue Name ist kein Marketingtrick, sondern ein echtes Bekenntnis zu einem Neustart.
Kerstin Höger, Sportliche Leiterin
„Wir tragen alles mit uns, was dieser Verein über Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber wir wollen auch ehrlich sein: Vieles wird sich verändern. Dieser neue Name ist kein Marketingtrick, sondern ein echtes Bekenntnis zu einem Neustart - für den Verein, für unsere Fans und für den Basketball in dieser Stadt“, wird Kerstin Höger, neue sportliche Leiterin, in einer Aussendung zitiert.
Als UBSC Graz stand das Team 2012 und 2023 im Cup-Finale, erreichte zudem 2024 die Finalserie um die heimische Basketball-Meisterschaft. Zu einem Titel reichte es dennoch nie. Vielleicht läutet man nun ja unter dem Logo des Adlers einen neuen Höhenflug ein.
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