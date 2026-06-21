Steirerin verarbeitet Suizid ihres Sohnes in Buch

„Wenn ich zeichne, höre ich seine Stimme“

Zu den festen Begleitern ihres Alltags zählen Gedanken an den verstorbenen Sohn, aber auch Gespräche mit Felix, die Kraft schenken, wenn die Sehnsucht besonders groß wird. Eine besondere Rolle spielen die Zeichnungen im Buch. „Wenn ich zeichne, höre ich seine Stimme. Wir sind uns sehr nah.“ So lebt ihre Erinnerung an Felix weiter, ohne dass das Hier und Jetzt in den Hintergrund rückt. Vielmehr hat sie gelernt, beides miteinander zu verbinden: die Liebe zu dem Sohn, der gegangen ist und die Liebe zum älteren Sohn, der geblieben ist.