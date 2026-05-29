Sinner-Drama: „Leute haben plötzlich geschrien“

Die Nachricht vom völlig überraschenden Aus von Jannik Sinner verbreitete sich am Donnerstag bei den French Open in Paris wie ein Lauffeuer. „Die Leute haben plötzlich geschrien“, erfuhr Francisco Cerundolo noch während seines Zweitrundenspiels vom Sensationssieg seines jüngeren Bruders Juan Manuel.
Was für ein Drama auf dem Court Philippe Chatrier! Der Südtiroler Jannik Sinner hatte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo die ersten beiden Sätze 6:3 und 6:2 gewonnen und im dritten Satz auf den Matchgewinn aufgeschlagen, doch Krämpfe warfen ihn aus der Bahn. Nach einem Medical Time-out machte Sinner nur noch zwei Games, unterlag nach 3:36 Stunden. Die Sensation war perfekt.
Zeitgleich duellierte sich Francisco Cerundolo mit dem Franzosen Hugo Gaston. Plötzlich erfuhr der Argentinier vom überraschenden Sieg seines Bruders. „Die Leute haben plötzlich geschrien: ‘Dein Bruder gewinnt, dein Bruder gewinnt!‘“, erklärte Francisco nach seinem Match, das er in vier Sätzen für sich entschied. „Ich dachte nur: Bitte konzentriert euch, ich spiele selbst gerade hier.“
Geschichte geschrieben
Erst zum dritten Mal in der Open Era haben zwei Brüder die dritte Runde der French Open erreicht. Zuvor war das nur Gene und Sandy Mayer (1979) sowie Alexander und Mischa Zverev (2018) gelungen.
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