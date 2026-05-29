Sinner-Drama: „Leute haben plötzlich geschrien“

Was für ein Drama auf dem Court Philippe Chatrier! Der Südtiroler Jannik Sinner hatte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo die ersten beiden Sätze 6:3 und 6:2 gewonnen und im dritten Satz auf den Matchgewinn aufgeschlagen, doch Krämpfe warfen ihn aus der Bahn. Nach einem Medical Time-out machte Sinner nur noch zwei Games, unterlag nach 3:36 Stunden. Die Sensation war perfekt.