Sinner-Drama! Nicht körperliche Probleme Schuld?

„Für mich kann das nicht körperlich sein, das muss geistig sein. Wir wissen nicht, wie es in ihm aussieht. Wie viel Druck macht er sich?“, wirft der Deutsche bei „Eurosport“ in den Raum. Der Schwächeanfall und die sichtbaren Probleme von Sinner seien nicht nur der Hitze und den körperlichen Schwierigkeiten geschuldet gewesen, wie Becker ausführt: „Er meinte, dass er schlecht geschlafen hat. Wenn man sich Gedanken macht und nervös ist, bekommt man nur schwer ein Auge zu.“