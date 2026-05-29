Sinner-Drama! Nicht körperliche Probleme Schuld?

Waren es nicht körperliche Probleme, die für das dramatische Ausscheiden von Topfavorit Jannik Sinner in der zweiten Runden der French Open verantwortlich waren? Diesen Verdacht hegt zumindest Tennis-Legende Boris Becker. Der Deutsche vermutet vielmehr mentale Hintergründe und betont: „Irgendwann ist dieser Typ auch einmal leer.“
Das Aus von Sinner in Paris hat die Tennis-Welt erschüttert und das Turnier auf den Kopf gestellt. Am Tag nach dem Drama um den Weltranglistenersten wird weiter über die Hintergründe seines plötzlichen Einbruchs gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo spekuliert. Dabei hegt Tennis-Legende Boris Becker einen Verdacht.
„Für mich kann das nicht körperlich sein, das muss geistig sein. Wir wissen nicht, wie es in ihm aussieht. Wie viel Druck macht er sich?“, wirft der Deutsche bei „Eurosport“ in den Raum. Der Schwächeanfall und die sichtbaren Probleme von Sinner seien nicht nur der Hitze und den körperlichen Schwierigkeiten geschuldet gewesen, wie Becker ausführt: „Er meinte, dass er schlecht geschlafen hat. Wenn man sich Gedanken macht und nervös ist, bekommt man nur schwer ein Auge zu.“
„Er ist ein Mensch“
Für das ehemalige Tennis-Ass auch nicht überraschend, wenn man sich das Programm anschaut, das Sinner abliefert: „Man muss einfach mal rechnen: Jannik ist seit Anfang März nur noch unterwegs. Er spielt in Kalifornien, Florida, Monte-Carlo, Madrid und Rom – und gewinnt immer wieder. Aber irgendwann ist dieser Typ auch einmal leer. Er ist ein Mensch und hat einen schlechten Tag erwischt.“
Deshalb ist sich Becker auch sicher, dass die körperliche Komponente nicht der ausschlaggebende Punkt war und auch nicht die Hitze in Paris. „Ich kann das alles nicht glauben und bin der Meinung, dass das alles vom Kopf kam.“
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