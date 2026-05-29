Sensations-Comeback von Legende Serena Williams

Mboko ist derzeit die Nummer neun im WTA-Ranking. Williams hatte in ihrer Karriere bis zu ihrem Abschied 2022 ganze 23 Grand Slams gewonnen. Gerüchte um ein bevorstehendes Comeback gibt es seit dem vergangenen Jahr, als Williams sich wieder für Dopingtests angemeldet hatte. Bei öffentlichen Auftritten spielte sie die Möglichkeit einer Rückkehr auf die Tour allerdings stets herunter. Im Jänner hatte sie auf die Frage nach einem Comeback geantwortet: „Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiß es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert.“