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Um Wildcard gebeten

Sensations-Comeback von Legende Serena Williams

Tennis
29.05.2026 10:16
Serena Williams
Serena Williams(Bild: AP/Thibault Camus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tennis-Legende Serena Williams will einem Medienbericht zufolge schon in wenigen Tagen beim Turnier in Queens ihr Comeback auf der WTA-Tour geben. Wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtete, soll die 44-Jährige für das am 8. Juni beginnende Rasenturnier in London um eine Wildcard für den Doppel-Bewerb gebeten haben.

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Laut dem Podcast „Served“ von Ex-Profi Andy Roddick soll die zweifache Mutter an der Seite der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko antreten wollen.

Victoria Mboko
Victoria Mboko(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Mboko ist derzeit die Nummer neun im WTA-Ranking. Williams hatte in ihrer Karriere bis zu ihrem Abschied 2022 ganze 23 Grand Slams gewonnen. Gerüchte um ein bevorstehendes Comeback gibt es seit dem vergangenen Jahr, als Williams sich wieder für Dopingtests angemeldet hatte. Bei öffentlichen Auftritten spielte sie die Möglichkeit einer Rückkehr auf die Tour allerdings stets herunter. Im Jänner hatte sie auf die Frage nach einem Comeback geantwortet: „Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiß es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert.“

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Venus sporadisch aktiv
Serena Williams ältere Schwester Venus Williams (45) ist noch sporadisch auf der Tour aktiv. Im vergangenen Juli gewann sie erstmals seit August 2023 wieder ein Einzel auf der WTA-Tour. Im Sommer zuvor hatte sich die frühere Nummer eins der Welt an der Gebärmutter operieren lassen, sie hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

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