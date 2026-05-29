140 Mio. Euro! Sorgt Real für einen Rekorddeal?

Suspendierung nach Madrid-Sager

Vor rund zwei Monaten hatte sich Fernandez den Ärger der Chelsea-Verantwortlichen zugezogen: Während der Länderspielpause posaunte er in einem Interview, dass er den Klub verlassen will. „Ich würde gerne in Madrid leben. Es ist eine wunderschöne Stadt, sie erinnert mich an Buenos Aires“, so Fernandez. Daraufhin wurde der Mittelfeldmann von den „Blues“ suspendiert.