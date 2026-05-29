140 Mio. Euro! Sorgt Real für einen Rekorddeal?

Bahnt sich etwa ein historischer Transfer an? Argentiniens Weltmeister Enzo Fernandez könnte schon bald für Real Madrid auflaufen. Der FC Chelsea verlangt 140 (!) Millionen Euro – das wäre ein neuer Klub-Rekord!
Schon seit mehreren Wochen wird über einen Abgang von Enzo Fernandez, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2032 gültig ist, spekuliert. Nun wird’s offenbar konkreter: Wie die „DailyMail“ berichtet, hat Chelsea ein Preisschild in der Höhe von 140 Millionen Euro festgelegt. Noch nie war für einen Spieler des Londoner Klubs mehr Geld bezahlt worden.
In der Pole-Position liegt offenbar Real Madrid. Die „Königlichen“ führten bereits Gespräche mit Fernandez-Berater Javier Pastore. Auch Manchester City ist an Fernandez, der bei der WM mit Argentinien auf Österreich treffen wird, dran.
Suspendierung nach Madrid-Sager
Vor rund zwei Monaten hatte sich Fernandez den Ärger der Chelsea-Verantwortlichen zugezogen: Während der Länderspielpause posaunte er in einem Interview, dass er den Klub verlassen will. „Ich würde gerne in Madrid leben. Es ist eine wunderschöne Stadt, sie erinnert mich an Buenos Aires“, so Fernandez. Daraufhin wurde der Mittelfeldmann von den „Blues“ suspendiert.
Fernandez war im Winter 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach London gewechselt und wurde damit zum teuersten Zugang in der Chelsea-Geschichte. Sorgt er nun erneut für einen Rekorddeal?
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