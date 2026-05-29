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Brite (33) verstorben

Isle of Man fordert ein weiteres Todesopfer

Motorsport
29.05.2026 09:19
Daniel Ingham kam auf der Isle of Man ums Leben.
Daniel Ingham kam auf der Isle of Man ums Leben.(Bild: X/ttracesofficial)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tragödie bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man! Wie der Veranstalter des legendären Motorradrennens bekannt gab, ist der Brite Daniel Ingham im dritten Zeittraining bei einem Sturz ums Leben gekommen.

0 Kommentare

Im Abschnitt Doran‘s Bend habe der 33-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verloren, heißt es, für ihn kam jede Hilfe zu spät. 

Ingham nahm zum ersten Mal an der Tourist Trophy teil, in den zehn Jahren zuvor hatte er bereits mehrere Erfolge – so etwa mit dem Sieg im prestigeträchtigen Senior Manx Grand Prix – feiern können. 

(Bild: Julian Trummer/Adam McMahon)

Die Isle of Man TT zählt zu den gefährlichsten Motorradrennen der Welt. Seit der ersten Austragung im Jahr 1911 verloren über 270 Personen (Fahrer, Zuschauer und Streckenposten) an der Strecke ihr Leben.

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