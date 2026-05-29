Attacke oder Unfall? Rätsel um Ex-Formel-1-Pilot

Mittlerweile befindet sich Salo wieder am Weg der Besserung. Gegenüber den lokalen Behörden, die Ermittlungen aufgenommen hatten, beteuerte er, dass es sich nicht um eine bewusste Attacke gehandelt habe. „Solche Idioten gibt es in Großstädten immer. Zum Glück war es nur eine Verletzung am Bein. Wenn jemand wirklich Schaden anrichten wollen würde, dann müsste er vermutlich den Oberkörper attackieren“, wurde Salo abschließend zitiert.