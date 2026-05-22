Mit Traumtor zum Titel: Wacker ist auch Meister!

Fünftes Finale

Am Montag soll auch noch der Titel im Tiroler Cup folgen. Lukas Tauber hat mit Abstand die meiste Routine, was Cupfinale angeht. Der Wacker-Tormann ist am Pfingstmontag bereits bei seinem fünften Endspiel dabei, bisher stand der 32-Jährige auch dreimal auf dem Platz. Allerdings konnte er nur einmal mit seinen Teamkollegen den Pokal stemmen: 2014 setzte er sich mit Wattens 5:1 gegen Kitzbühel durch. „Aber das wird dieses Mal etwas ganz anderes von der Kulisse her“, sagte Tauber. Beim FC Wacker rechnet man im „Finale dahoam“ mit rund 7000 Zuschauern im Tivoli – so viele wie noch nie bei einem Finale des Kerschdorfer-Cups!