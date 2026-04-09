Darum radelt Olympiastar mit Volleyball im Gepäck

Hitschler zuletzt: „Der Wörthersee ist für uns ein Symbol für Sommer, Leichtigkeit und ein Stück Heimat. Wir freuen uns riesig, dass ,hitschies‘ Teil dieses großartigen Comebacks ist. Wir wollen zeigen, dass ein buntes Lebensgefühl nicht nur im Beutel steckt, sondern auch im Sand, am Strand und am See spürbar wird – mit Teamgeist, Energie und lächelnden Gesichtern.“