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Karls irrer Bike-Trip

Darum radelt Olympiastar mit Volleyball im Gepäck

Adabei Österreich
09.04.2026 20:00
Von Obertauern nach Pörtschach mit dem Fahrrad: Für Benjamin Karl (er will jetzt Rennrad-Profi ...
Von Obertauern nach Pörtschach mit dem Fahrrad: Für Benjamin Karl (er will jetzt Rennrad-Profi werden) ein Klacks.(Bild: Photographer: Harald Steiner)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Pörtschach wird nach zehn Jahren Pause wieder Gastgeber der Top-Party im Frühsommer am Wörthersee: Olympia-Held Benjamin Karl übernahm den ersten Aufschlag und radelte dafür über 117 Kilometer. Es kam auch deswegen dazu, weil der Spitzensportler aktuell im Training ist. . .

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Bereits zu Pfingsten ist es soweit, dann wird wieder Beachvolleyball-Flair am Wörthersee (in der Werzer’s Arena) Einzug halten. Zehn Jahre nach dem Aus der legendären Veranstaltung heben die Unternehmer Julia Hitschler und Philip Hitschler-Becker sie mit den „hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag“ erneut aus der Taufe.

Vom Snowboard- zum Rennrad-Profi
Als Testimonial konnten sie Olympia-Snowboard-Goldjunge Benjamin Karl gewinnen, der am Donnerstag einen Beachvolleyball von Obertauern nach Pörtschach (117 Kilometer) radelte. Ja, richtig gelesen, denn Karl will (mit 40 Lenzen, Respekt!) Rennrad-Profi werden: „Ich fahre zurzeit ohnehin jeden Tag mindestens diese Distanz mit dem Rad, ich bin also voll im Training.“

Julia Hitschler und ihr Bruder Philip Hitschler-Becker in Obertauern, wo der Startschuss für ...
Julia Hitschler und ihr Bruder Philip Hitschler-Becker in Obertauern, wo der Startschuss für Pörtschach fiel. Sowohl mit dem Wörthersee als auch mit den Bergen verbindet sie viel Emotion.(Bild: Photographer: Harald Steiner)

Hitschler zuletzt: „Der Wörthersee ist für uns ein Symbol für Sommer, Leichtigkeit und ein Stück Heimat. Wir freuen uns riesig, dass ,hitschies‘ Teil dieses großartigen Comebacks ist. Wir wollen zeigen, dass ein buntes Lebensgefühl nicht nur im Beutel steckt, sondern auch im Sand, am Strand und am See spürbar wird – mit Teamgeist, Energie und lächelnden Gesichtern.“

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