SPÖ: Von Energiepreisen bis zu Arbeitsplätzen

Die Sicherung der besten Versorgung durch Notärzte“ hat sich die SPÖ-Niederösterreich im Rahmen der Initiative „Der Plan für Niederösterreich“ auf die Fahnen geheftet. Da die Landesregierung laut Meinung der Sozialdemokraten dafür noch nicht das passende Rezept gefunden hat, wollen Parteivorsitzender Sven Hergovich, Nationalrat Alois Schroll und Notärzte aus der Region am kommenden Mittwoch ihre politische und medizinische Diagnose vorlegen.