SPÖ: Von Energiepreisen bis zu Arbeitsplätzen

Die positive Entwicklung des Landes hat der „Plan für NÖ“ der SPÖ zum Inhalt. Doch derzeit schlagen die Sozialdemokraten wegen der ausufernden Arbeitslosenzahlen Alarm...
Die Sicherung der besten Versorgung durch Notärzte“ hat sich die SPÖ-Niederösterreich im Rahmen der Initiative „Der Plan für Niederösterreich“ auf die Fahnen geheftet. Da die Landesregierung laut Meinung der Sozialdemokraten dafür noch nicht das passende Rezept gefunden hat, wollen Parteivorsitzender Sven Hergovich, Nationalrat Alois Schroll und Notärzte aus der Region am kommenden Mittwoch ihre politische und medizinische Diagnose vorlegen.
„Themen, die Niederösterreich bewegen“
„Das ist aber nur eines von vielen Themen, die derzeit das Land bewegen“, heißt es. Hergovich und seine Genossen schlagen beispielsweise auch wegen der Beschäftigungsquote Alarm. „Seit einiger Zeit steigt die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Bundesschnitt immer rascher. Da liegen wir weit schlechter als Oberösterreich oder Wien“, findet man besorgniserregende Worte.
„Bei unserer Tour durch Niederösterreich gab es auch viele Rückmeldungen zu den Energiepreisen der EVN sowie im Bereich der Gratis-Kindergärten“, zieht Hergovich jetzt eine Zwischenbilanz.
Auch leistbarer Wohnraum steht bei der SPÖ an vorderster Stelle. Hier wird klar die Devise ausgegeben: „Wohnen ist ein Grundrecht und kein Luxusgut!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.