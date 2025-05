Dieser Ultralauf lockt Weltspitze in den Pinzgau

Was als kleines Abenteuer im Jahr 2015 begann, hat sich mittlerweile zu einem der größten Trailrunning-Events Österreichs entwickelt. Der Hochkönigman im Pinzgau feiert an diesem Wochenende sein zehnjähriges Jubiläum. In diesem Zeitraum waren Topläufer aus aller Welt zu Gast: Von Japan über Deutschland und Österreich bis nach Spanien waren bereits Starter aus mehr als 40 Nationen dabei. „Uns war damals schon wichtig, Trailrunning als Abenteuer und Erlebnis zu gestalten“, sagt Organisator Thomas Bosnjak. „Im Laufe der Jahre organisierten wir mit dem Hochkönigman Eventzelt, Akrobaten, Feuerschlucker, Trommler und vieles mehr.“ Denn für ihn soll es nicht nur ein Lauf, sondern ein Fest sein. Auch dadurch gewann die Veranstaltung an Beliebtheit: Aus 350 Athleten sind in der vergangenen Dekade mehr als 2000 geworden.