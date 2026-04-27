Trotz Krise sinken die steirischen Strompreise

Der Landesenergieversorger Energie Steiermark blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Mit über 350 Millionen Euro wurde im vergangenen Jahr das bislang umfangreichste Investitionsprogramm in der Geschichte des Unternehmens umgesetzt. Der operative Gewinn konnte um acht Prozent auf 122,9 Millionen Euro (2024: 113,6 Millionen Euro) gesteigert werden. „Das ist ein klares Signal, dass unser Unternehmen einer der größten Impulsgeber für Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Süden Österreichs ist“, bilanziert das Vorstandsduo Martin Graf und Werner Ressi.