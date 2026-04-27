Trotz Krise sinken die steirischen Strompreise

Die Energie Steiermark zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2025. Für das Land Steiermark als Eigentümer bedeutet das eine höhere Dividende. Aber auch die Kunden können sich freuen: Ab 1. Juni zahlen viele Steirer um 17 Prozent weniger für ihren Strom.
Der Landesenergieversorger Energie Steiermark blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Mit über 350 Millionen Euro wurde im vergangenen Jahr das bislang umfangreichste Investitionsprogramm in der Geschichte des Unternehmens umgesetzt. Der operative Gewinn konnte um acht Prozent auf 122,9 Millionen Euro (2024: 113,6 Millionen Euro) gesteigert werden. „Das ist ein klares Signal, dass unser Unternehmen einer der größten Impulsgeber für Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Süden Österreichs ist“, bilanziert das Vorstandsduo Martin Graf und Werner Ressi.
Jedoch wurde ein leichter Umsatzrückgang auf 2,14 Milliarden Euro (2024: 2,19 Milliarden) verzeichnet. Das Eigenkapital wurde hingegen auf über 2 Milliarden Euro gesteigert. An das Land Steiermark als Eigentümer kann dadurch immerhin eine Dividende von insgesamt 75 Millionen Euro (2024: 70 Millionen Euro) ausgeschüttet werden.
Und eine positive Nachricht gibt es auch für die Kunden: „Trotz der globalen Energiekrise aufgrund des Nahost-Konflikts halten wir an dem bereits angekündigten weiteren Senkungs-Schritt mit 1. Juni um 17 Prozent fest“, so Ressi.
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