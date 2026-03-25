Krankheit zwingt Ski-Routinier zum Karriereende

Sein letztes Weltcup-Rennen bestritt der Speed-Spezialist bereits im Februar 2024 in Kvitfjell. „Nach meiner Erkrankung habe ich alles versucht, um wieder Leistungssport betreiben zu können“, erklärte er in einer Mitteilung des DSV. Im Alltag gehe es ihm inzwischen „wieder deutlich besser“, doch ein Comeback im Weltcup sei nicht mehr realistisch. „Daher habe ich mich jetzt entschlossen, endgültig einen Schlussstrich unter meine Karriere zu ziehen.“