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Auf Piste „erwischt“

Ex-Ski-Ass feiert „Dream Team“ Shiffrin und Kilde!

Ski Alpin
23.03.2026 10:12
Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin
Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da schmilzt sogar ein erfahrener Ski-Experte dahin! Marco Büchel, einst selbst Top-Athlet, hat auf Instagram ein Foto von Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde bei einer gemeinsamen Pistenbesichtigung geteilt. Der Norweger unterstützt seine „Mika“ derzeit im Kampf um die große Kristallkugel.

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„The dream team ...“ ergänzt der Liechtensteiner dabei das Foto, das Shiffrin und Kilde gemeinsam auf der Piste zeigt. Aufgenommen offenbar bei der Besichtigung des Super-G-Kurses am Sonntag in Kvitfjell. 

Gemeinsame Pistenbesichtigung in Norwegen.
Gemeinsame Pistenbesichtigung in Norwegen.(Bild: Screenshot/Instagram_marco_buechel)

Kilde, der nach seinem Comeback nach langer Leidenszeit seine Saison schon vorzeitig beendet hat, unterstützt seine Partnerin nun beim Saisonfinale. Denn für Shiffrin geht es immerhin noch um den Sieg im Gesamtweltcup.

Der Kampf um den Gesamtweltcup
Deshalb nahm die US-Amerikanerin am Sonntag auch den Super-G in Angriff – in der Hoffnung, ihrer Konkurrentin Emma Aicher ein paar Punkte abzuluchsen. Kilde stand ihr für Tipps und Unterstützung vor dem Rennen zur Seite. 

Marco Büchel
Marco Büchel(Bild: GEPA)

Am Ende landete Shiffrin aber außerhalb der Punkteränge, ist dem Gewinn der Kristallkugel aber dennoch einen erheblichen Schritt nähergekommen. Denn Aicher konnte im Super-G nicht die erhofften „großen Punkte“ einfahren.

Vor den abschließenden beiden Rennen – Slalom am Dienstag und Riesentorlauf am Mittwoch (jeweils ab 10.30 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) – hat Shiffrin so noch einen Vorsprung von 45 Punkten auf die Deutsche. 

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