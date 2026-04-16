Ungewisse Zukunft: Chef-Vertrag beim WAC läuft aus

Ungewisse Zukunft! Ein Chef-Vertrag bei Bundesligist WAC läuft aus – bisher gab es noch keine Gespräche. Und: Verwirrung herrschte um Kapitän Dominik Baumgartner – denn die Bundesliga führt eine konträre Statistik seiner Karten. . .
Während WAC-Leihspieler Thierno Ballo mit Millwall weiter vom direkten Aufstieg in die Premier League träumen darf (vier Runden vor Ende liegt man nur zwei Punkte hinter hinter dem Zweiten Ipswich!), stecken seinen alten Kumpels im Abstiegskampf.
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