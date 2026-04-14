Mascherano tritt zurück! Messi erhält neuen Coach

Das gab der Verein aus der US-Fußballliga am Dienstag bekannt. Mascherano nannte demnach persönliche Gründe für seine Entscheidung. Vor vier Monaten hatte der Landsmann und ehemalige Mitspieler von Messi beim FC Barcelona und in der Nationalmannschaft Miami zur Meisterschaft geführt. Interimstrainer wird Sportdirektor Guillermo Hoyos.