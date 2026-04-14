Schmidt zeigt Fotos, die sie niemals posten würde

Alica Schmidt ist Leichtathletik-Star und Model, hat auf Instagram 5,4 Millionen Follower und begeistert diese regelmäßig mit sexy Fotos und Videos – doch diesmal zeigte die 27-jährige Deutsche auch Bilder, die sie nach eigenen Angaben eigentlich „niemals posten würde“!
Schmidt folgt damit einem Trend auf Social Media, indem die schöne Scheinwelt des Internets zumindest ein wenig hinterfragt werden soll.
„Outtakes“
Neben den perfekt ausgewählten Hochglanz-Fotos postet Schmidt deshalb jeweils auch ein „Outtake“ dazu, also Bilder, die eigentlich nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollten.
„Was die Leute zu sehen bekommen vs. was auch die Realität ist. Eine kleine Erinnerung daran, dass wir immer nur die Highlights zeigen, nicht die komplette Story“, schreibt Schmidt neben die Foto-Serie.
Alica Schmidt ist eine der besten deutschen Läuferinnen über 400 und 800-Meter, sowie Model für Hugo Boss.
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