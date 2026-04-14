Wien-Flug abgesagt! Gruen kauft Ticket um 4000 €

Denn allein der Versuch, den Lufthansa-Flug endgültig zu stornieren, verursachte schon einige Anspannung. Als er mich über das Flugtheater informierte, war er bei der Lufthansa in Boston in einer ewig langen Warteschleife am Telefon – Platz 283. Also war viel Geduld gefragt. Klappt alles mit dem Flug über Amsterdam (wo er mit 2.35 Stunden fürs Umsteigen reichlich Zeit haben sollte), ist er dennoch am Donnerstagabend, wie geplant, in Wien. Wo er am Freitag Stargast bei der Pressekonferenz ist und am Sonntag schließlich den Marathon läuft.