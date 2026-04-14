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„Brauch‘ das nicht“

Wien-Flug abgesagt! Gruen kauft Ticket um 4000 €

Sport-Mix
14.04.2026 17:08
Aaron Gruen
Aaron Gruen(Bild: GEPA)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Ordentlicher Schreck für Österreichs Rekordler Aaron Gruen vor seinem Start beim Vienna City Marathon! Sein für Mittwoch geplanter Flug von Boston über München nach Wien wurde wegen des Streiks bei der Lufthansa kurzfristig abgesagt. 

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Einziger Ausweg: Er musste sich bei der KLM ein One-Way-Ticket um 4000 Euro über Amsterdam nach Wien buchen. Auch wenn der VCM die Flugkosten übernimmt, stöhnte er ein wenig: „Den Stress brauchte ich wirklich nicht!“

Aaron Gruen mit Freundin Katie
Aaron Gruen mit Freundin Katie(Bild: zVg)

Denn allein der Versuch, den Lufthansa-Flug endgültig zu stornieren, verursachte schon einige Anspannung. Als er mich über das Flugtheater informierte, war er bei der Lufthansa in Boston in einer ewig langen Warteschleife am Telefon – Platz 283. Also war viel Geduld gefragt. Klappt alles mit dem Flug über Amsterdam (wo er mit 2.35 Stunden fürs Umsteigen reichlich Zeit haben sollte), ist er dennoch am Donnerstagabend, wie geplant, in Wien. Wo er am Freitag Stargast bei der Pressekonferenz ist und am Sonntag schließlich den Marathon läuft.

Seine Freundin Kati Goldenberg, die beim Vienna City Marathon ebenfalls die 42,195 km laufen wird, hatte hingegen Glück. Sie hatte ihren Flug aus den USA nach Wien bei der United Airlines, durchgeführt von der AUA, gebucht und sollte planmäßig schon am Mittwoch ankommen.

(Bild: GEPA)

Nerven werden schon halten
Im Endeffekt wird sich Aaron Gruen natürlich durch das Theater mit dem Hinflug nicht aus seinem Konzept für seinen mit Spannung erwarteten ersten Marathonlauf in Österreich bringen lassen. Seine Vorbereitung auf das Rennen war nahezu perfekt verlaufen. Auch ein Trainingssturz war Anfang Februar bei Schnee und Kälte letztendlich glimpflich ausgegangen.

Ansonsten lief alles Richtung Wien rund. Mitte Jänner hatte er in Houston mit 1:01:14 einen sehr starken ÖLV-Rekord im Halbmarathon aufgestellt. Dann folgten im März mit 1:03:25 und 1:02:03 weitere sehr gute Testläufe auf die halbe Marathondistanz.

Rekord aber möglich …
Aaron Gruen, immer bedacht in seinen Aussagen, will für Sonntag keine Zeit für sich ankündigen: „Das Ergebnis ist ja immer auch von der Tagesverfassung und vom Wetter abhängig.“ Seine heuer gezeigte Topform lässt dennoch darauf schließen, dass er seinen im Vorjahr in den USA aufgestellten ÖLV-Rekord von 2:09:53 in Wien verbessern kann.

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