Top-Goalie retour: Ist Max auch fit fürs Finale?

Spielt er – oder spielt er nicht? Das ist die große Frage, die die 99ers-Fans vor dem Start der Eishockey-Serie gegen Pustertal interessiert. Gemeint ist freilich Top-Goalie Max Lagace. Der Kanadier verletzte sich in der Schlussphase des dritten Semifinalspiels gegen Fehervar an den Adduktoren. In den ersten Minuten nach der Verletzung stand sogar ein Saisonende im Raum...