Top-Goalie retour: Ist Max auch fit fürs Finale?

Es war ein Wettlauf mit der Zeit, den Max Lagace scheinbar nun gewonnen hat. Nach seiner Adduktorenverletzung stand der 99ers-Eishockeygoalie die letzten zwei Tage erstmals wieder am Eis. Der Kanadier fühlt sich gut – aber ist er tatsächlich schon ein Thema für das erste Finalspiel gegen Pustertal?
Spielt er – oder spielt er nicht? Das ist die große Frage, die die 99ers-Fans vor dem Start der Eishockey-Serie gegen Pustertal interessiert. Gemeint ist freilich Top-Goalie Max Lagace. Der Kanadier verletzte sich in der Schlussphase des dritten Semifinalspiels gegen Fehervar an den Adduktoren. In den ersten Minuten nach der Verletzung stand sogar ein Saisonende im Raum...
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