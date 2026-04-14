Olympiasiegerin: „Erkenne mich selbst kaum wieder“

Langläuferin Frida Karlsson ist körperlich und mental völlig erschöpft. „Im Moment würde ich am liebsten gar nichts tun. Und das ist sehr ungewöhnlich für mich. Ich erkenne mich selbst kaum wieder“, schlug die schwedische Doppel-Olympiasiegerin in Interview mit „Expressen“ Alarm.
Die erfolgreiche Saison der 26-Jährigen hatte ihren Preis. Zwar verließ Karlsson die Olympischen Spiele mit zwei Goldmedaillen und einer Silbernen, aktuell ist an solche Leistungen jedoch nicht zu denken.
„Es fühlt sich an, als wäre es die ganze Zeit Nacht. Es ist lange her, dass ich so erschöpft war“, so die Schwedin. „Wenn jetzt Trainingssaison wäre, würde ich mit diesem Körper gar nicht erst trainieren gehen. So schlimm ist es.“
Karriereende?
Vor einigen Wochen hatte Karlsson gemeint, mit dem Gedanken zu spielen, ihre Karriere 2027 zu beenden. „Da läuft mein Vertrag mit mir selbst aus. Ich werde nur weitermachen, wenn ich es wirklich, ganz tief in meinem Herzen, will. Dann werde ich es wagen.“
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