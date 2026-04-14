Fußball-Profi (20) bei Überfall auf Bus erschossen

Dominic Frimpong ist bei einem Überfall auf den Teambus des ghanaischen Erstligisten Berekum Chelsea ums Leben gekommen. Der Flügelstürmer starb aufgrund von schweren Schussverletzungen am Kopf im Krankenhaus, er wurde nur 20 Jahre alt ...
Wie der nationale Verband Ghana Football Association (GFA) in einer Mitteilung erklärte, befand sich der Klub nach einem Auswärtsspiel gegen Samartex auf der Heimreise, als bewaffnete Räuber auf den Teambus schossen.
Während die meisten Spieler und Betreuer in umliegenden Büschen Schutz suchten, wurde Frimpong am Kopf verletzt. Er verstarb später im Krankenhaus.
Maßnahmen angekündigt
„Die GFA wird gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren die Sicherheitsvorkehrungen für Vereine, die zu nationalen Wettbewerben reisen, überprüfen und verstärken, um solche tragischen Vorfälle in Zukunft zu verhindern“, kündigte der Verband an. „Dieser tragische Vorfall ist nicht nur ein großer Verlust für Berekum Chelsea, sondern für den gesamten ghanaischen Fußball. Dominic war ein vielversprechendes junges Talent, dessen Einsatz und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten.“
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