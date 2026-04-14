Fußball-Profi (20) bei Überfall auf Bus erschossen

Maßnahmen angekündigt

„Die GFA wird gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren die Sicherheitsvorkehrungen für Vereine, die zu nationalen Wettbewerben reisen, überprüfen und verstärken, um solche tragischen Vorfälle in Zukunft zu verhindern“, kündigte der Verband an. „Dieser tragische Vorfall ist nicht nur ein großer Verlust für Berekum Chelsea, sondern für den gesamten ghanaischen Fußball. Dominic war ein vielversprechendes junges Talent, dessen Einsatz und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten.“