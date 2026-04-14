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Sturm-Coach: „Entscheidung am letzten Spieltag“

Fußball National
14.04.2026 08:00
Sturm und sein Trainerteam blicken einem heißen LASK-Doppel entgegen.
Sturm und sein Trainerteam blicken einem heißen LASK-Doppel entgegen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Sturms Spieler wurden am Tag nach dem 0:0 im Steirer-Duell gegen Hartberg in Graz-Messendorf sofort wieder an ihre „Hausaufgaben“ in dieser Saison erinnert – und zwar bildlich, von den Fans. Und: Was Coach Fabio Ingolitsch zum LASK-Doppel und dem nahenden Endspurt sagt.

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„Noch sechs Schritte bis zum Hauptplatz.“ Oder, um die Legionäre im Kader auch zu erwischen: „We believe in you, make us proud again“. Die zweisprachigen Transparente, die Sturms Hardcore-Fans (auch immer mit der upgedateten Anzahl der verbleibenden Spiele) im Trainingszentrum in Messendorf aufgehängt haben, erinnern den Betreuerstab und die Spieler des amtierenden Meisters tagein, tagaus daran, was sie heuer schaffen können.

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