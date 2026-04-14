Sturm-Coach: „Entscheidung am letzten Spieltag“

„Noch sechs Schritte bis zum Hauptplatz.“ Oder, um die Legionäre im Kader auch zu erwischen: „We believe in you, make us proud again“. Die zweisprachigen Transparente, die Sturms Hardcore-Fans (auch immer mit der upgedateten Anzahl der verbleibenden Spiele) im Trainingszentrum in Messendorf aufgehängt haben, erinnern den Betreuerstab und die Spieler des amtierenden Meisters tagein, tagaus daran, was sie heuer schaffen können.