Trainer-Legende Rivers tritt bei Milwaukee zurück

Rivers war bisher 27 Saisonen lang NBA-Cheftrainer, erreichte mit den Boston Celtics zweimal die NBA-Finals und gewann 2008 den Titel. Der ehemalige NBA-Profi holte als Coach 1194 Siege in der regulären Saison, nur fünf NBA-Trainer schafften bisher mehr. In diesem Jahr wird Rivers in die Basketball Hall of Fame aufgenommen. Ob er seine Trainerkarriere komplett beendet, ist nun offen.