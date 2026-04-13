Trainer-Legende Rivers tritt bei Milwaukee zurück

Die NBA-Trainerlegende Doc Rivers ist als Chefcoach der Milwaukee Bucks zurückgetreten. Seit seinem Amtsantritt im Jänner 2024 hatte Rivers das Basketball-Team um Superstar Giannis Antetokounmpo zu zwei Play-off-Teilnahmen und zum Gewinn des NBA Cups 2024 geführt.
Der ganz große Wurf blieb aber unter dem 64-Jährigen aus. Der Meister von 2021 verpasste in dieser Saison sogar deutlich das Play-off. 32 Siege standen gleich 50 Niederlagen gegenüber.
Rivers war bisher 27 Saisonen lang NBA-Cheftrainer, erreichte mit den Boston Celtics zweimal die NBA-Finals und gewann 2008 den Titel. Der ehemalige NBA-Profi holte als Coach 1194 Siege in der regulären Saison, nur fünf NBA-Trainer schafften bisher mehr. In diesem Jahr wird Rivers in die Basketball Hall of Fame aufgenommen. Ob er seine Trainerkarriere komplett beendet, ist nun offen.
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