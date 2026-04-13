Wiener Sport-Club-Platz zeigt sich in neuem Outfit

Während der Medienpräsentation am Nachmittag waren die Vorbereitungen in vollem Gange. Zahlreiche Bierfässer und Getränkekisten warteten darauf, vor dem für 19.30 Uhr angesetzten Match gegen Horn auf die künftigen Gastrobereiche verteilt zu werden. Neben Kantinen auf den Besuchertribünen gibt es erstmals auch einen VIP-Bereich für 100 bis 150 Gäste. Prinzipiell blieb der „englische Charme“ des Kleinstadions, in dem die Zuschauer wieder nahe am Spielfeld Platz nehmen dürfen, erhalten, freute sich Krapf-Günther im Gespräch mit der APA.