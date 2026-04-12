Lange Gesichter bei den steirischen Volleyballern

„Wir haben einige Chancen gehabt, es aber verabsäumt, die wichtigen Punkte zu machen. Im Spielaufbau waren wir auch zu zögerlich. Mein Team hat nach dem deutlichen ersten Satz wohl gedacht, dass wir abwartend spielen können. Das geht im Volleyball aber nicht“, meinte Trainer Markus Hirczy nach der ersten Saisonniederlage gegen die Rieder. „Du musst immer aktiv bleiben. Das wird auch das Rezept im nächsten Spiel sein.“ Das schon am kommenden Donnerstag in Ried stattfindet.