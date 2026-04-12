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Reinbacher steht vor Debüt für Montreal Canadiens

Eishockey
12.04.2026 21:39
David Reinbacher
David Reinbacher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Reinbacher steht vor seinem Debüt in der National Hockey League. Die schon im Play-off stehenden Montreal Canadiens zogen den 21-jährigen Verteidiger aus der AHL vom Farmteam Laval Rocket hoch, wie der Klub bekannt gab.

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Montreal bestreitet am Sonntag ein Auswärtsspiel bei den New York Islanders. Reinbacher wurde von den Kanadiern 2023 im Draft an der fünften Position ausgewählt.

Auch wegen einer Verletzung blieb ihm ein Auftritt in der NHL bisher verwehrt.

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