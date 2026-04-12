Reinbacher steht vor Debüt für Montreal Canadiens

David Reinbacher steht vor seinem Debüt in der National Hockey League. Die schon im Play-off stehenden Montreal Canadiens zogen den 21-jährigen Verteidiger aus der AHL vom Farmteam Laval Rocket hoch, wie der Klub bekannt gab.
Montreal bestreitet am Sonntag ein Auswärtsspiel bei den New York Islanders. Reinbacher wurde von den Kanadiern 2023 im Draft an der fünften Position ausgewählt.
Auch wegen einer Verletzung blieb ihm ein Auftritt in der NHL bisher verwehrt.
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