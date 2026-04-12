Fury ist zurück – mit souveränem Comeback-Sieg

Joshua zeigte sich zurückhaltend. „Verträge werden verschickt“, sagte er. „Und dann sehen wir uns vielleicht im Ring, mehr als wahrscheinlich. Aber ich bin nicht hier, um in den Ring zu steigen und jemandem ins Gesicht zu schreien. Wenn man sich meine Erfolgsbilanz ansieht, habe ich das noch nie gemacht“, fügte er hinzu.