„Bevor wir Titel holen, habe ich den Führerschein“

In den Farben getrennt, in der Sache, also im Leid vereint. Rapid wartet seit 18, die Austria seit 13 Jahren auf einen Titel! Vor dem 349. Wiener Derby am Sonntag sprach die „Krone“ mit den jenen treuen Fans, die noch gar nicht erleben durften, wie sich Erfolge anfühlen. Und dennoch ist ihre „Liebe“ zum Verein alternativlos. Noch ist der Geduldsfaden stabil ...