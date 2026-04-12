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„Bevor wir Titel holen, habe ich den Führerschein“

Fußball National
12.04.2026 06:30
Lucas (12), die Brüder Lean (9) und Ben (10) sowie der 16-jährige Pascal (v. li. n. re.) warten ...
Lucas (12), die Brüder Lean (9) und Ben (10) sowie der 16-jährige Pascal (v. li. n. re.) warten auf die Titelerfolge ihrer Klubs.(Bild: Krone)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Porträt von Lukas Schneider
Von Rainer Bortenschlager und Lukas Schneider

In den Farben getrennt, in der Sache, also im Leid vereint. Rapid wartet seit 18, die Austria seit 13 Jahren auf einen Titel! Vor dem 349. Wiener Derby am Sonntag sprach die „Krone“ mit den jenen treuen Fans, die noch gar nicht erleben durften, wie sich Erfolge anfühlen. Und dennoch ist ihre „Liebe“ zum Verein alternativlos. Noch ist der Geduldsfaden stabil ...

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Wobei die Grün-Weißen die Titellosigkeit noch härter, weil fünf Jahre länger, trifft: „Ich war mit drei Jahren das erste Mal im Stadion“, war es um Pascal sofort geschehen. „Die Stimmung, die Fans haben mich sofort fasziniert.“ Mittlerweile unterstützt der 16-Jährige auch Rapid II, durfte so zumindest den Ostliga-Titel feiern, beteuert: „Mein Herz ist grün-weiß. Ein anderer Verein war nie ein Thema.“

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