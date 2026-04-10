Kasper mit Detroit weiterhin im Play-off-Rennen

Drei Punkte fehlen auf die Ottawa Senators, die auf dem zweiten Wildcard-Platz stehen. Kasper spielte beim wichtigen Erfolg nur eine Nebenrolle, die Schlagzeilen gehörten Hattrick-Torschütze Dylan Larkin und dem deutschen Verteidiger Moritz Seider, der fünf Punkte (1 Tor, 4 Assists) beisteuerte. Vancouver schleppt sich indes weiter dem nahenden Saisonende entgegen. Marco Rossi schrieb für die als Schlusslicht feststehenden Kanadier beim 1:4 gegen die Los Angeles Kings eine +1 an, blieb aber erneut ohne Schuss aufs gegnerische Tor.