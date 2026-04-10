Unfreiwilliges Darts-Karriereende für Transfrauen?

Ähnliche Entscheidung vom IOC

Van Leuven sprach in einem bei Instagram veröffentlichten Video dennoch von einem Rücktritt, den sie sich nicht ausgesucht habe. „Ich habe jahrelang so verdammt hart dafür gearbeitet, um bis hierhin zu kommen. Und nun, mit nur einer Entscheidung, bekomme ich gesagt, dass ich nicht mehr dazugehöre“, sagte die 29-Jährige. Es gehe dabei nicht nur um sie. „Das ist der nächste schwere Schlag für die Trans-Community, insbesondere nach den jüngsten Entscheidungen, die das IOC getroffen hat“, betonte van Leuven.