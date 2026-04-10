Marco Materazzi, Italiens Weltmeister von 2006, versteht die Fußball-Welt nicht mehr! Genauer gesagt, die Tranferpolitik von Manchester United, was den Verkauf von Schottland-Star Scott McTominay betrifft.
„Ich verstehe nicht, wie United ihn für so wenig verkaufen konnte. Für mich ist er 60 bis 70 Millionen Pfund (also umgerechnet rund 68 bis 80 Millionen Euro) wert, aber er ging für 26 Millionen Pfund (rund 30 Millionen Euro)“, so Materazzi. „Ist das einer der größten Transfer-Fehler der Geschichte? Ich denke ganz klar ja.“
Grund für den Billig-Wechsel war aber wohl der Spardruck bei den Briten! United hatte McTominay im Sommer 2024 für 30,5 Millionen Euro an den SSC Napoli quasi verkaufen müssen, um das Budget aufzubessern und die finanziellen Vorgaben der Liga zu erfüllen.
Materazzi: „Ich liebe Scott McTominay. Als er sich als junger Spieler bei United festgespielt hat, sagte ich meinem Sohn, dass er einer der Besten der Welt werden würde. Und jetzt ist er es. Er ist ein unglaublicher Box-to-Box-Spieler.“ Mit sieben Ligatoren ist er der zweitbeste Torschütze von Napoli, dazu kommen vier Treffer in der Champions League. D
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