„Einer der größten Transfer-Fehler der Geschichte“

Materazzi: „Ich liebe Scott McTominay. Als er sich als junger Spieler bei United festgespielt hat, sagte ich meinem Sohn, dass er einer der Besten der Welt werden würde. Und jetzt ist er es. Er ist ein unglaublicher Box-to-Box-Spieler.“ Mit sieben Ligatoren ist er der zweitbeste Torschütze von Napoli, dazu kommen vier Treffer in der Champions League. D