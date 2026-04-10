Schweizer Gericht erhöht Strafe für Doppelmörder

Einen juristischen Kurzausflug über die Grenze gab es am Freitag für einen gebürtigen Rumänen (heute 27 Jahre alt). Grund dafür war eine schockierende Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zürich, weshalb der in Österreich bereits verurteilte Mörder nun auch auf der schweizerischen Anklagebank Platz nehmen musste.