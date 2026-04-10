Gewinnen Sie das Spar-Genie von elektrabregenz!

Ein Programm für jede Lebenslage

Hartnäckige Flecken? Die Dampfkur-Funktion weicht Schmutz vor dem Waschen sanft auf. Und nach dem Schleudern sorgt eine zweite Dampf-Dosis für den perfekten Knitterschutz. Ob es das 14-Minuten-Schnellprogramm für das Lieblingsshirt ist, das Hygiene+ Programm für keimfreie Sauberkeit oder der Outdoor-Modus für Ihre Sportbekleidung – die 15 Programme lassen keine Wünsche offen.