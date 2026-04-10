Gewinnen Sie das Spar-Genie von elektrabregenz!

Die Sonne lacht, die Tulpen blühen – und der Kleiderschrank schreit nach dem Frühlingsputz. Damit Sie die blühende Jahreszeit entspannt genießen können, statt vor dem Wäscheberg zu kapitulieren, verlosen krone.at und elektrabregenz ein echtes Kraftpaket: Die hocheffiziente Waschmaschine WAFHX 91461 T.
Vergessen Sie komplizierte Einstellungen. Die elektrabregenz WAFHX 91461 T ist mehr als nur eine Waschmaschine – sie ist Ihr neuer bester Freund im Haushalt. Mit 9 kg Fassungsvermögen schluckt sie mühelos die komplette Familien-Jeans-Ladung oder die sperrige Bettdecke in nur einem Durchgang.
Schluss mit Waschstress: Effizienz, die begeistert
Das Beste daran? Sie schont nicht nur Ihre Nerven, sondern auch die Umwelt und Ihr Konto:
Dank HomeWhiz steuern Sie Ihre Waschmaschine ganz einfach per Smartphone (iOS & Android)
Ein Programm für jede Lebenslage
Hartnäckige Flecken? Die Dampfkur-Funktion weicht Schmutz vor dem Waschen sanft auf. Und nach dem Schleudern sorgt eine zweite Dampf-Dosis für den perfekten Knitterschutz. Ob es das 14-Minuten-Schnellprogramm für das Lieblingsshirt ist, das Hygiene+ Programm für keimfreie Sauberkeit oder der Outdoor-Modus für Ihre Sportbekleidung – die 15 Programme lassen keine Wünsche offen.
Der bürstenlose Motor sorgt zudem dafür, dass das Gerät flüsterleise arbeitet, während die Kindersicherung kleine Entdecker schützt. Mit den Dimensionen 600x845x580 (BxHxT) passt sich die Waschmaschine auch an die meisten Wohnungen mühelos an und findet dort seinen Platz.
Jetzt mitmachen & gewinnen!
Die „Krone“ verlost für Ihren Frühjahrsputz das Energiespar-Genie WAFHX91461T von elektrabregenz inkl. Anlieferung. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonennten des „Guten Morgen“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.