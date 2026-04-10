VSV holt den nächsten neuen Verteidiger an Bord

Nach Sean Larochelle holte VSV schon den nächsten Verteidiger für die kommende Saison: Scott Walford. Der 27-jährige Kanadier war vorige Spielzeit in Schweden bei Kalmar in der 2. Liga. Trainer Pierre Allard kennt ihn aus seinen Zeiten bei den Montreal Canadiens.
Der VSV langt schon wieder zu! Nach Verteidiger Sean Larochelle (25) schnappte sich Villach gleich den nächsten Abwehrspieler: Scott Walford (27), den die Adler auch schon letzte Saison am Radar hatten.
Der Verteidiger wecheslte dann von Syracuse Crunch (AHL) in die 2. schwedische Liga zu Kalmar (Zweiter im Grunddurchgang!), machte da in 51 Spielen fünf Tore und zehn Assists.
Runde drei im NHL-Draft
Der 1,88 m große und 91 Kilo schwere Crack wurde 2017 von den Montreal Canadiens in der 3. Runde gedraftet – Villach-Trainer Pierre Allard kennt ihn auch von damals. „Scott ist offensiv und defensiv stark, kann auch physisch ganz gut zur Sache gehen“, erklärt Allard.
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