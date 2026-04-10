VSV holt den nächsten neuen Verteidiger an Bord

Runde drei im NHL-Draft

Der 1,88 m große und 91 Kilo schwere Crack wurde 2017 von den Montreal Canadiens in der 3. Runde gedraftet – Villach-Trainer Pierre Allard kennt ihn auch von damals. „Scott ist offensiv und defensiv stark, kann auch physisch ganz gut zur Sache gehen“, erklärt Allard.