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Zell-Boss Schwarz

„Am Ende hat es einfach nicht gereicht!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
09.04.2026 18:00
Zells Blaz Tomazevic (blau) würde gerne im Pinzgau bleiben.
Zells Blaz Tomazevic (blau) würde gerne im Pinzgau bleiben.(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Manuel Grill
Porträt von Mathias Funk
Von Manuel Grill und Mathias Funk

Mit einem Knall endete die Alps Hockey League-Saison für die Zeller Eisbären. Im sechsten Halbfinalspiel legte Gröden den Pinzgauern gleich sechs Ostereier verspätet ins Nesterl. Die Südtiroler siegten mit 6:1 und entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Letztlich waren die Blau-Gelben dem Spiel der Südtiroler unterlegen, konnten verdient frühzeitig den Urlaub buchen. 

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„Wir haben kein Rezept gefunden, diesen Torhüter und dieses Team zu knacken“, resümierte EKZ-Geschäftsführer Patrick Schwarz. Nachsatz: „Die Mannschaft hat alles gegeben. Es hat am Ende einfach nicht gereicht. So ist der Sport. Es war aber dennoch unsere zweitbeste Saison in dieser Liga.“

Favoritenrolle konnte Zell nicht ummünzen
Das Saisonziel wurde mit dem österreichischen Meistertitel aber nur teilweise erreicht. Als amtierender Liga-Champion und unbesiegter Meisterrunden-Dominator gingen die Bergstädter als klarer Favorit in die Play-offs. In der Postseason blieb man dann hinter den Erwartungen zurück.

Auch wenn sich die Italiener in einen Rausch spielten, zuvor schon die RB Juniors rauskickten – zwei erzielte Eisbären-Tore in drei Spielen in Gröden sprechen eine klare Sprache. „Wie soll man da eine Serie gewinnen?“, fragte sich auch Schwarz. Der den Schlüsselmoment des Duells aber schon beim letzten Heimspiel sieht: „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Das 3:3 im fünften Duell war der Knackpunkt. Das war einfach ein Moment, den wir nicht so gut wegstecken konnten. Auch mit dem Druck, den wir hatten, konnten wir nicht so gut umgehen.“

Zitat Icon

Auch mit dem Druck, den wir hatten, konnten wir nicht so gut umgehen.

Patrick SCHWARZ, Geschäftsführer Zeller Eisbären

Die Zeller nährten sich in dieser Spielzeit auch lange von der Euphorie der Meistersaison. Mit Coffman, Szypula oder später Tomazevic verstärkte man sich allerdings gut, qualitativ war der Kader in dieser Saison sogar besser. In den Play-offs ließen manche Führungsspieler aber einiges zu wünschen übrig. „Da hätte ich mir schon mehr erwartet“, war auch der Boss enttäuscht. Der aber weiß, dass dieser „Hype“ nicht ewig anhalten kann:

Patrick Schwarz im Gespräch mit der „Krone“.
Patrick Schwarz im Gespräch mit der „Krone“.(Bild: Andreas Tröster)

„Das ist kein Standardgefühl, mit dem man fix planen kann. Sonst müssten ja jeden Sommer zwölf Klubs weinen. Wir waren immerhin im Halbfinale und sind erst spät ausgeschieden.“

Neue Regularien in der Alps Hockey League
Trainer Marcel Rodman wird auch kommende Saison an der Bande stehen. In der Kabine könnte sich aber einiges tun. Tyler Cuma wird den Zeller See aller Voraussicht nach verlassen. Auch langjährige Eisbären wie Fredrik Widen müssen um einen Vertrag zittern. Predan würde man gerne halten, Tomazevic kann sich einen Verbleib vorstellen. Hinter den weiteren Importspielern steht noch ein Fragezeichen. Fix scheinen die Kaderregularien für die kommenden Saison. Diese schreiben vor, dass auf jedem Spielbericht drei U22- sowie ein U20-Spieler vorkommen.

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