„Am Ende hat es einfach nicht gereicht!“

Auch wenn sich die Italiener in einen Rausch spielten, zuvor schon die RB Juniors rauskickten – zwei erzielte Eisbären-Tore in drei Spielen in Gröden sprechen eine klare Sprache. „Wie soll man da eine Serie gewinnen?“, fragte sich auch Schwarz. Der den Schlüsselmoment des Duells aber schon beim letzten Heimspiel sieht: „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Das 3:3 im fünften Duell war der Knackpunkt. Das war einfach ein Moment, den wir nicht so gut wegstecken konnten. Auch mit dem Druck, den wir hatten, konnten wir nicht so gut umgehen.“