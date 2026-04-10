Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Erlebe unsere Cracks auf dem Weg zur WM 2026 LIVE

Eishockey
10.04.2026 13:46
Werbung
(Bild: ÖEHV-Manfred Szieber)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die letzten Jahre brachten unglaubliche Highlights, die bis heute in den Köpfen vieler Österreicherinnen und Österreicher fest verankert sind. Der Sieg über Finnland 2024, die Aufholjagd gegen Kanada und natürlich der Viertelfinaleinzug 2025 stellen nur die markantesten Ereignisse der vergangenen WM-Jahre dar. In Zürich (SUI) will man nun an diese Erfolgsserie anknüpfen.

Doch dafür bedarf es guter Vorbereitung. In dieser trifft man ab April auf Lettland, Italien, Tschechien, Deutschland und Slowenien. Tickets für die Heimspiele sind ab sofort erhältlich.

(Bild: ÖEHV-Alexander Schwaninger)

WM-Vorbereitung – gleich vier Schlager warten
Insgesamt viermal haben Fans die Gelegenheit, den rot-weiß-roten Cracks auf Schläger und Kufen zu schauen: Am 16. April empfängt man in Feldkirch Italien, am 23. April bittet man den siebenfachen Weltmeister Tschechien in Wien zum Tanz aufs Eis, am 30. April folgt in Zell am See das Traditionsduell mit Deutschland und zum Abschluss empfängt man am 9. Mai in Klagenfurt noch Slowenien. Echte Hockey-Fans sollten sich diese packenden Duelle nicht entgehen lassen.

(Bild: ÖEHV)

ÖEHV-Stars mit NHL-Power erleben
Der rot-weiß-rote Kader wird in sämtlichen Spielen gespickt voll sein mit Stars. Gegen Slowenien könnte vielleicht sogar der ein oder andere NHL-Spieler mit auflaufen. Einer, welcher bereits bei der WM 2025 glänzte, ist Marco Kasper, der erst vor wenigen Wochen mit dem Titel „Spieler des Jahres 2025“ geehrt wurde. Mit den Detroit Red Wings kämpft er momentan noch um einen Playoff-Platz. Doch sollte dieser verpasst werden oder Detroit im Playoff früh ausscheiden, stünde eine WM-Teilnahme im Raum: „Es macht mich stolz, für das Nationalteam zu spielen“, erzählt Marco Kasper. Und weiter:

Zitat Icon

„Man hat auch letztes Jahr gesehen, dass wir eine super Truppe sind, die zusammen Spaß hat und richtig gutes Hockey spielt.“

Marco Kasper, Detroit Red Wings

Erfolgsgeschichte weiterschreiben
2025 schaffte man nicht nur zum vierten Mal in Folge den Klassenerhalt, man stand auch erstmals seit 31 Jahren wieder im Viertelfinale bei einer WM. Das macht im gesamten rot-weiß-roten Lager Lust auf mehr. Doch zuerst müssen die Hausaufgaben erfüllt werden: „Ich kann verstehen, wenn hier und dort die Erwartungshaltung gestiegen ist. Auch wir haben es genossen, im Viertelfinale zu stehen und wollen das wieder erleben. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen“, betont Head Coach Roger Bader.

(Bild: ÖEHV-Manfred Szieber)

Vor drei Jahren habe man den Klassenerhalt erst im Penaltyschießen gegen Ungarn geschafft. Im vergangenen Jahr sind mit Frankreich und Kasachstan zwei Nationen abgestiegen, von denen man es nicht erwartet hätte. „Das ist und eine Warnung. Wir sind dem Kampf um den Klassenerhalt immer noch näher als dem Viertelfinale. Das gilt es zuerst zu erreichen und dann folgen die nächsten Ziele, Schritt für Schritt“, bringt es der Head Coach auf den Punkt.

Head Coach Bader setzt auf Fans
Der Schweizer Erfolgscoach, dessen Vertrag bis 2028 verlängert wurde, setzt in der WM-Vorbereitung auf den sechsten Mann – die Fans: „Ich würde mir sehr wünschen, dass viele Fans in die Hallen kommen. Die Mannschaft hat sich das verdient. Das erste Spiel auf österreichischem Boden absolvieren wir in Vorarlberg. Danach treffen wir in Wien auf Tschechien. Deutschland in Zell am See war in den letzten Jahren immer ein Highlight. Gegen Slowenien werden wir in Klagenfurt bereits den WM-Kader haben und womöglich ist da auch schon ein NHL-Spieler dabei. Es wäre schön, wenn wir vor vollen Rängen spielen können“, hofft Bader auf die tatkräftige Unterstützung der rot-weiß-roten Fangemeinde.

(Bild: ÖEHV-Alexander Schwaninger)

ÜBERSICHT WM-VORBEREITUNG (Änderungen vorbehalten)

  • 8. April, 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich

  • 9. April, 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich

  • 16. April, 19:00 Uhr, Feldkirch: Österreich vs. Italien >>  jetzt Tickets ordern!

  • 23. April, 19:00 Uhr, Wien: Österreich vs. Tschechien >>  jetzt Tickets ordern!

  • 24. April, 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Österreich

  • 30. April, 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland >>  jetzt Tickets ordern!

  • 2. Mai, 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich

  • 9. Mai, 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien >>  jetzt Tickets ordern!

Seien Sie dabei, wenn das rot-weiß-rote Team in packenden Duellen auf Tschechien oder Traditionsgegner Deutschland trifft und feuern Sie unsere heimischen Superstars vor Ort an. Das erste Spiel steigt am 16. April in der Vorarlberghalle in Feldkirch. Alle Infos zu den weiteren Vorbereitungsspielen sowie Tickets finden Sie HIER.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
10.04.2026 13:46
Loading
Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.883 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
103.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
97.983 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1105 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
808 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Eishockey
WERBUNG
Erlebe unsere Cracks auf dem Weg zur WM 2026 LIVE
Vertrag verlängert
ÖEHV-Teamgoalie Atte Tolvanen bleibt Salzburger
Sieg gegen Flyers
Kasper mit Detroit weiterhin im Play-off-Rennen
Coach Allard kennt ihn
VSV holt den nächsten neuen Verteidiger an Bord
Krone Plus Logo
VSV holt Verteidiger
Das raten Ärzte dem kollabierten KAC-Crack Murray

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf