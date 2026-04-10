Erlebe unsere Cracks auf dem Weg zur WM 2026 LIVE

Die letzten Jahre brachten unglaubliche Highlights, die bis heute in den Köpfen vieler Österreicherinnen und Österreicher fest verankert sind. Der Sieg über Finnland 2024, die Aufholjagd gegen Kanada und natürlich der Viertelfinaleinzug 2025 stellen nur die markantesten Ereignisse der vergangenen WM-Jahre dar. In Zürich (SUI) will man nun an diese Erfolgsserie anknüpfen.