Erlebe unsere Cracks auf dem Weg zur WM 2026 LIVE

Die letzten Jahre brachten unglaubliche Highlights, die bis heute in den Köpfen vieler Österreicherinnen und Österreicher fest verankert sind. Der Sieg über Finnland 2024, die Aufholjagd gegen Kanada und natürlich der Viertelfinaleinzug 2025 stellen nur die markantesten Ereignisse der vergangenen WM-Jahre dar. In Zürich (SUI) will man nun an diese Erfolgsserie anknüpfen.
Doch dafür bedarf es guter Vorbereitung. In dieser trifft man ab April auf Lettland, Italien, Tschechien, Deutschland und Slowenien. Tickets für die Heimspiele sind ab sofort erhältlich.
WM-Vorbereitung – gleich vier Schlager warten
Insgesamt viermal haben Fans die Gelegenheit, den rot-weiß-roten Cracks auf Schläger und Kufen zu schauen: Am 16. April empfängt man in Feldkirch Italien, am 23. April bittet man den siebenfachen Weltmeister Tschechien in Wien zum Tanz aufs Eis, am 30. April folgt in Zell am See das Traditionsduell mit Deutschland und zum Abschluss empfängt man am 9. Mai in Klagenfurt noch Slowenien. Echte Hockey-Fans sollten sich diese packenden Duelle nicht entgehen lassen.
ÖEHV-Stars mit NHL-Power erleben
Der rot-weiß-rote Kader wird in sämtlichen Spielen gespickt voll sein mit Stars. Gegen Slowenien könnte vielleicht sogar der ein oder andere NHL-Spieler mit auflaufen. Einer, welcher bereits bei der WM 2025 glänzte, ist Marco Kasper, der erst vor wenigen Wochen mit dem Titel „Spieler des Jahres 2025“ geehrt wurde. Mit den Detroit Red Wings kämpft er momentan noch um einen Playoff-Platz. Doch sollte dieser verpasst werden oder Detroit im Playoff früh ausscheiden, stünde eine WM-Teilnahme im Raum: „Es macht mich stolz, für das Nationalteam zu spielen“, erzählt Marco Kasper. Und weiter:
„Man hat auch letztes Jahr gesehen, dass wir eine super Truppe sind, die zusammen Spaß hat und richtig gutes Hockey spielt.“
Marco Kasper, Detroit Red Wings
Erfolgsgeschichte weiterschreiben
2025 schaffte man nicht nur zum vierten Mal in Folge den Klassenerhalt, man stand auch erstmals seit 31 Jahren wieder im Viertelfinale bei einer WM. Das macht im gesamten rot-weiß-roten Lager Lust auf mehr. Doch zuerst müssen die Hausaufgaben erfüllt werden: „Ich kann verstehen, wenn hier und dort die Erwartungshaltung gestiegen ist. Auch wir haben es genossen, im Viertelfinale zu stehen und wollen das wieder erleben. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen“, betont Head Coach Roger Bader.
Vor drei Jahren habe man den Klassenerhalt erst im Penaltyschießen gegen Ungarn geschafft. Im vergangenen Jahr sind mit Frankreich und Kasachstan zwei Nationen abgestiegen, von denen man es nicht erwartet hätte. „Das ist und eine Warnung. Wir sind dem Kampf um den Klassenerhalt immer noch näher als dem Viertelfinale. Das gilt es zuerst zu erreichen und dann folgen die nächsten Ziele, Schritt für Schritt“, bringt es der Head Coach auf den Punkt.
Head Coach Bader setzt auf Fans
Der Schweizer Erfolgscoach, dessen Vertrag bis 2028 verlängert wurde, setzt in der WM-Vorbereitung auf den sechsten Mann – die Fans: „Ich würde mir sehr wünschen, dass viele Fans in die Hallen kommen. Die Mannschaft hat sich das verdient. Das erste Spiel auf österreichischem Boden absolvieren wir in Vorarlberg. Danach treffen wir in Wien auf Tschechien. Deutschland in Zell am See war in den letzten Jahren immer ein Highlight. Gegen Slowenien werden wir in Klagenfurt bereits den WM-Kader haben und womöglich ist da auch schon ein NHL-Spieler dabei. Es wäre schön, wenn wir vor vollen Rängen spielen können“, hofft Bader auf die tatkräftige Unterstützung der rot-weiß-roten Fangemeinde.
8. April, 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich
9. April, 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich
16. April, 19:00 Uhr, Feldkirch: Österreich vs. Italien >> jetzt Tickets ordern!
23. April, 19:00 Uhr, Wien: Österreich vs. Tschechien >> jetzt Tickets ordern!
24. April, 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Österreich
30. April, 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland >> jetzt Tickets ordern!
2. Mai, 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich
9. Mai, 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien >> jetzt Tickets ordern!
Seien Sie dabei, wenn das rot-weiß-rote Team in packenden Duellen auf Tschechien oder Traditionsgegner Deutschland trifft und feuern Sie unsere heimischen Superstars vor Ort an. Das erste Spiel steigt am 16. April in der Vorarlberghalle in Feldkirch. Alle Infos zu den weiteren Vorbereitungsspielen sowie Tickets finden Sie HIER.