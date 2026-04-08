Österreich startet mit Sieg in WM-Vorbereitung

„Tolle Leistung“

Bader sprach von einer „tollen Leistung“ seiner Schützlinge. „Es war insgesamt ein schnelles, ausgeglichenes Spiel, was auch das Ergebnis widerspiegelt.“ Der Schweizer nutzt die Spiele im Baltikum in erster Linie zur Sichtung von WM-Kandidaten. 23,8 Jahre im Schnitt ist der 25-Mann-Kader alt, nur wenige WM-Fixstarter sind dabei. Die Partien gegen Lettland sind die ersten beiden von insgesamt acht Vorbereitungsspielen für die am 15. Mai startenden Titelkämpfe in der Schweiz. Dort trifft Österreich in der Gruppe auf Großbritannien, Ungarn, Lettland, die Schweiz, Deutschland, Finnland und Olympiasieger USA.