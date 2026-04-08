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4:3 gegen Lettland

Österreich startet mit Sieg in WM-Vorbereitung

Eishockey
08.04.2026 21:56
Roger Bader
Roger Bader(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Eishockey-Männer-Nationalteam ist mit einem Sieg in die Vorbereitung für die WM im Mai gestartet. Im ersten von zwei Testspielen gegen Lettland in Riga setzte sich die Auswahl von Head Coach Roger Bader am Mittwoch 4:3 (1:0,3:3,0:0) durch. Maximilian Rebernig, Benjamin Nissner, Luca Erne und Lucas Thaler schossen die Tore des ÖEHV-Teams. Die zweite Partie gegen die ebenfalls bei der WM engagierten Letten ist am Donnerstag (18.30 Uhr) angesetzt.

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  Die Österreicher mit Goalie Florian Vorauer agierten vor 8.500 Zuschauern zunächst effizient. Nach Toren von Rebernig (9.), Nissner (21.) und Erne (29.) – der wie Rebernig erstmals im Teamtrikot traf – stand es Mitte des zweiten Drittels 3:0. Doch Lettland glich binnen sieben Minuten aus. Karlis Ozolins, Glebs Prohorenkovs und Deniss Smirnovs scorten zwischen der 30. bis 36. Minute zum 3:3. Österreich ging nach einem Powerplay-Tor von Lucas Thaler (39.) dennoch mit einem Vorsprung ins letzte Drittel, in dem die Goalies auf beiden Seiten nichts mehr zuließen.

„Tolle Leistung“
Bader sprach von einer „tollen Leistung“ seiner Schützlinge. „Es war insgesamt ein schnelles, ausgeglichenes Spiel, was auch das Ergebnis widerspiegelt.“ Der Schweizer nutzt die Spiele im Baltikum in erster Linie zur Sichtung von WM-Kandidaten. 23,8 Jahre im Schnitt ist der 25-Mann-Kader alt, nur wenige WM-Fixstarter sind dabei. Die Partien gegen Lettland sind die ersten beiden von insgesamt acht Vorbereitungsspielen für die am 15. Mai startenden Titelkämpfe in der Schweiz. Dort trifft Österreich in der Gruppe auf Großbritannien, Ungarn, Lettland, die Schweiz, Deutschland, Finnland und Olympiasieger USA.

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