Zwei Kärntner Seen autofrei mit dem Bike umrunden

Mittlerweile haben die autofreien Tage am Ossiacher See und am Wörthersee Tradition. Jährlich kommen zu den Events tausende Radfahrer, Skater und Läufer. So können auch heuer wieder Hobby- und Profisportler am 26. April die 44 Kilometer lange Strecke rund um den Wörthersee von 10 bis 17 Uhr ganz ohne Autoverkehr bezwingen.