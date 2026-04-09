Zwei Kärntner Seen autofrei mit dem Bike umrunden

Zwei Kärntner Seen können Hobbysportler und Profis im Frühling stress- und autofrei umrunden. Die „Krone“ verlost dafür Gewinnpakete mit Übernachtungen und Halbpension – damit ein unvergessliches und sportliches Wochenende in Kärnten genossen werden kann.
Mittlerweile haben die autofreien Tage am Ossiacher See und am Wörthersee Tradition. Jährlich kommen zu den Events tausende Radfahrer, Skater und Läufer. So können auch heuer wieder Hobby- und Profisportler am 26. April die 44 Kilometer lange Strecke rund um den Wörthersee von 10 bis 17 Uhr ganz ohne Autoverkehr bezwingen.
Kulinarische und musikalische Highlights
Entlang der Strecke warten wieder zahlreiche Gastronomen, die nicht nur für die perfekte Verpflegung der Sportler sorgen, sondern auch mit einigen musikalischen Highlights aufwarten.
Und nur eine Woche später steht der 21. „Krone“ Radler- und Skater-Erlebnistag rund um den Ossiacher See am Programm. Auch hier gibt es ein breites Kulinarik- und Unterhaltungsangebot für Familien und Sportbegeisterte.
Mit der „Krone“ gewinnen
Die „Krone“ verlost für die beiden Sportevents Gewinnpakete mit Übernachtungen und Halbpension – damit ein unvergessliches und sportliches Wochenende in Kärnten genossen werden kann. Gewinnen Sie 4x2 Pakete für das „Wörthersee autofrei“-Wochenende (24. 4. bis 26. 4.) und 4x2 Pakete für das „Ossiacher See autofrei“- Wochenende (1.5. bis 3. 5.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.