Neo-Österreicherin Potapova „aufgeregt und stolz“

„Es ist nicht aus dem Nichts gekommen!“

Der Wechsel hatte natürlich auch politische Gründe, auch wenn sie sich nicht wirklich gegen den Angriffskrieg ihres Geburtslandes gegen die Ukraine äußert. „Es ist auch ein Teil davon, es gibt ja auch Restriktionen, und es ist nicht aus dem Nichts gekommen.“ Seit ihrem ersten Auftritt spielt sie buchstäblich auch wieder unter einer Flagge, schließlich werden Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus seit Jahren bei WTA und ATP ohne Fahne in den Auslosungen etc. geführt. Als sie in Brisbane erstmals als Österreicherin aufgerufen wurde, habe sie sich komisch und zur gleichen Zeit auch gut gefühlt, erzählte sie.