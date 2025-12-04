Vorteilswelt
51. der Weltrangliste!

Diese Russin spielt jetzt Tennis für Österreich

Tennis
04.12.2025 12:10
Anastasia Potapowa ist künftig für Österreich im Einsatz.
Anastasia Potapowa ist künftig für Österreich im Einsatz.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Harry How)

Die gebürtige Russin Anastasia Potapowa – aktuelle Nummer 51 der WTA-Weltrangliste – ist künftig für Österreich spielberechtigt. „Wir heißen sie herzlich in der österreichischen Tennisfamilie willkommen“, erklärt ÖTV-Präsident Martin Ohneberg in einer Aussendung.

0 Kommentare

„Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass mein Antrag auf Staatsbürgerschaft von der österreichischen Regierung angenommen wurde“, freut sich die Neo-Österreicherin selbst. In einem Instagram-Post zeigt sie sich mit geballter Faust und Tennisschläger in der Hand.

Dazu schreibt sie noch: „Österreich ist ein Land, das ich liebe, das unglaublich gastfreundlich ist und in dem ich mich rundum zu Hause fühle. Ich liebe es, in Wien zu sein, und freue mich darauf, dort meine zweite Heimat zu finden.“

Triumphierte schon in Linz
„Sie ist eine sportliche Bereicherung, und wir freuen uns auf ihren Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Teams“, freut man sich unterdessen auch beim Österreichischen Tennisverband. 2026 werde Potapowa für Österreich an den Start gehen. 

Die 24-Jährige ist aktuell Nummer 51 der WTA-Weltrangliste, war 2023 aber sogar schon mal auf dem 21. Platz. Zu ihren bisher größten Erfolgen zählen drei WTA-Titel – einer davon 2023 in Linz. 

