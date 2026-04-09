12 x galaktisch gute Cosmo Shot Sets gewinnen!

Vom 11. bis 16. Mai wird Wien zur größten Bühne der Welt und lädt Europa im Rahmen des Eurovision Song Contests zu sich ein. Für Rot-Weiß-Rot geht diesmal der erst 19 Jahre junge Cosmó mit seinem Song „Tanzschein“ ins Rennen. Zufälligerweise hat eine burgenländische Destillerie bereits den passenden Drink im Sortiment: den Cosmo Shot, einen Likör aus Maracuja und Zitrone. Mit der „Krone“ können Sie nun eines von 12 Cosmo Shot Sets gewinnen. Um hoffentlich auf Douze Points anzustoßen!
Ganz Österreich blickt derzeit auf den Eurovision Song Contest. Gleichzeitig macht ein heimischer Likör zum Frühlingsbeginn Lust auf Clubbings, Tanznächte und private Housepartys: Der seit Jänner 2025 vor allem auf Festivals beliebte Cosmo Shot teilt dabei zufälligerweise nicht nur den Namen mit dem österreichischen ESC-Act Cosmó, sondern wird auch im Burgenland, dem Heimatbundesland des rot-weiß-roten Kandidaten, produziert.
Cosmo Shot als galaktischer Begleiter
Der Likör kombiniert Maracuja-Aromen mit einem frischen Zitronenkick. Serviert wird er klassisch als eiskalter Shot, er kann aber auch als Bestandteil von Mixgetränken eingesetzt werden. Die Rezeptur wurde über mehrere Monate hinweg entwickelt und ist bereits festival-erprobt. 2025 tanzte Cosmo Shot bereits am Frequency mit. Das Gute: der Shot überzeugt geschmacklich, fällt mit einem Alkoholgehalt von 17 Prozent aber vergleichsweise leicht aus. Der Name ist also Programm: Er steht für galaktisch gute Tanz- und Partystimmung.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 12 Cosmo Shot Sets, bestehend aus 12 Cosmo Shots á je 2cl und einem Cosmo Shot in der 0,7L Flasche! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.