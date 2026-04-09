12 x galaktisch gute Cosmo Shot Sets gewinnen!

Cosmo Shot als galaktischer Begleiter

Der Likör kombiniert Maracuja-Aromen mit einem frischen Zitronenkick. Serviert wird er klassisch als eiskalter Shot, er kann aber auch als Bestandteil von Mixgetränken eingesetzt werden. Die Rezeptur wurde über mehrere Monate hinweg entwickelt und ist bereits festival-erprobt. 2025 tanzte Cosmo Shot bereits am Frequency mit. Das Gute: der Shot überzeugt geschmacklich, fällt mit einem Alkoholgehalt von 17 Prozent aber vergleichsweise leicht aus. Der Name ist also Programm: Er steht für galaktisch gute Tanz- und Partystimmung.