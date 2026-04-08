Auf dieser Liste will kein Stürmer stehen

Sturms Seedy Jatta kann aufatmen! Nach 18 Spielen ohne Torerfolg machte der 23-jährige Norweger seiner Torflaute gegen Rapid ein Ende. Damit ist sein Name auf jener Liste, auf der kein Bundesliga-Stürmer stehen will, verschwunden. Wer seit langer Zeit auf einen Treffer warten muss und wer die ewige Liste der harmlosen Angreifer anführt.
Die letzten Monate waren alles andere als einfach für Seedy Jatta. Seit 20. September, als der Stürmer in Salzburg zum 2:0-Sieg getroffen hatte, konnte er nicht mehr jubelnd abdrehen. In den Tiefen des Internets wurde er unter der Gürtellinie beleidigt, im Stadion ergossen sich Hohn und Spott über den 23-Jährigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.