Auf dieser Liste will kein Stürmer stehen

Die letzten Monate waren alles andere als einfach für Seedy Jatta. Seit 20. September, als der Stürmer in Salzburg zum 2:0-Sieg getroffen hatte, konnte er nicht mehr jubelnd abdrehen. In den Tiefen des Internets wurde er unter der Gürtellinie beleidigt, im Stadion ergossen sich Hohn und Spott über den 23-Jährigen.