„In Indien wird es 2027 ein Formel-1-Rennen geben“

Von 2011 bis 2013 fanden bereits Formel-1-Rennen am Buddh International Circuit statt und auch die MotoGP-Stars gaben 2023 auf dem Ring in der Nähe von Delhi Gas. Dass es bei drei GPs in der Motorsport-Königsklasse blieb, war nicht eingehaltenen Versprechungen seitens der Veranstalter geschuldet, wie der damalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone 2014 erklärte.