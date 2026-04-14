2027 soll die Formel 1 auf den Buddh International Circuit zurückkehren. Das behauptet zumindest Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, Indiens Minister für Arbeit und Beschäftigung sowie für Jugend und Sport. Die FIA selbst hat sich dazu noch nicht geäußert ...
„In Indien wird es 2027 ein Formel-1-Rennen geben, das passiert zu 100 Prozent. Das erste Rennen wird auf dem Buddh International Circuit stattfinden“, erklärte Mandaviya stolz.
FIA und FOM bislang stumm
Wie viel Glauben man den Worten des Ministers schenken darf? Nun ja, weder FOM (Formula One Management) noch FIA äußerten sich bislang zu entsprechenden Plänen. In einer Mitteilung heißt es lediglich, Indien sei ein wertvoller Markt – mehr jedoch nicht.
Von 2011 bis 2013 fanden bereits Formel-1-Rennen am Buddh International Circuit statt und auch die MotoGP-Stars gaben 2023 auf dem Ring in der Nähe von Delhi Gas. Dass es bei drei GPs in der Motorsport-Königsklasse blieb, war nicht eingehaltenen Versprechungen seitens der Veranstalter geschuldet, wie der damalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone 2014 erklärte.
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