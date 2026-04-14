Drogenkauf mit Baby: Spur führt zu Dealern

Der Wiener Polizei ist ein Schlag gegen die Suchtgiftszene gelungen. Zwei Männer (51, 57) wurden am Montag in Floridsdorf festgenommen, nachdem eine große Menge an Drogen und zwei Waffen in mehreren Wohnungen gefunden wurden.
Aufgeflogen war die Sache, als Polizisten eine 38-jährige Frau mit Kleinkind im Kinderwagen beobachteten: Sie soll mehrere Stück Substitol bei dem 51-Jährigen gekauft haben. Kurz darauf schlugen die Beamten zu. Denn bei einer Hausdurchsuchung wurden rund zwei Kilogramm Cannabiskraut, Drogenersatzstoffe sowie eine Gaspistole sichergestellt.
Nachbarwohnung durchsucht
Auch eine Nachbarwohnung wurde bei dem Einsatz durchsucht und dort staunten die Polizisten nicht schlecht. Insgesamt 77 Cannabispflanzen, rund 320 Gramm Marihuana sowie kleinere Mengen Kokain und Ecstasy wurden entdeckt. Außerdem wurde ebenfalls eine Gaspistole gefunden.
Beide Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde verständigt, da die 38-Jährige mit ihrem Kleinkind unterwegs war.
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