Drogenkauf mit Baby: Spur führt zu Dealern

Aufgeflogen war die Sache, als Polizisten eine 38-jährige Frau mit Kleinkind im Kinderwagen beobachteten: Sie soll mehrere Stück Substitol bei dem 51-Jährigen gekauft haben. Kurz darauf schlugen die Beamten zu. Denn bei einer Hausdurchsuchung wurden rund zwei Kilogramm Cannabiskraut, Drogenersatzstoffe sowie eine Gaspistole sichergestellt.