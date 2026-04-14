Neuer Trainer-Job für Ex-ÖFB-Teamchef Koller

Als Spieler war Koller für keinen anderen Klub als die Grasshoppers aktiv. Mehr als 500 Pflichtspiele, sieben Meistertitel und fünf Cupsiege stehen für den einstigen Defensivmann zu Buche. Mit seinem Stammverein war Koller zudem auch 2002/2003 als Trainer Meister, bevor er nach Deutschland zum 1. FC Köln übersiedelte. Nun gilt es für den 65-Jährigen, den Stadtrivalen zu stabilisieren. Der FC Zürich war zuletzt 2022 Meister, unmittelbar danach hatte mit Franco Foda ein anderer früherer ÖFB-Teamchef ein unglückliches, dreimonatiges Intermezzo beim FCZ.