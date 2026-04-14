Verhaftet! Das ist der Millionenbetrüger aus Wien

Ein Österreicher wurde europaweit wegen Millionenbetrugs mit Gesamtschaden von 63 Millionen Euro gesucht. Jetzt gelang es der italienischen Polizei, ihn festzunehmen. Der Mann soll bereits seine Flucht nach Dubai geplant haben. Krone+ zeigt, was dem umtriebigen Mann im Detail vorgeworfen wird und warum die bayrische Justiz ihn für den größten Steuerhinterzieher Europas hält.