Verhaftet! Das ist der Millionenbetrüger aus Wien

Ein Österreicher wurde europaweit wegen Millionenbetrugs mit Gesamtschaden von 63 Millionen Euro gesucht. Jetzt gelang es der italienischen Polizei, ihn festzunehmen. Der Mann soll bereits seine Flucht nach Dubai geplant haben. Krone+ zeigt, was dem umtriebigen Mann im Detail vorgeworfen wird und warum die bayrische Justiz ihn für den größten Steuerhinterzieher Europas hält.
Was macht man mit 63 Millionen Euro? Der Mann hatte darauf eine sehr eigene Antwort: leben, als gäbe es kein Limit. Auf seinem Instagram-Profil reihten sich Szenen wie aus einem Hochglanzfilm aneinander – Selfies mit gigantischen Hummern, Champagner neben Bergen von Beluga-Kaviar, Sonnenuntergänge vor türkisfarbenem Meer.
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